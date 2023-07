Selon une étude du MIT, ChatGPT rend les employés plus productifs

Ne vous faites pas trop de soucis à propos de l’IA générative, prétend le MIT (Massachusetts Institute of Technology). Dans une nouvelle étude, l’institut technologique américain reprend en effet des données concrètes révélant une augmentation de la productivité pour quiconque utilise ChatGPT et consorts.

Les applications d’IA générative à la ChatGPT exécuteront-elles notre travail dans un proche avenir ou nous aideront-elles plutôt à nous rendre plus productifs? La réponse correcte à cette question cruciale serait plutôt la seconde, comme le suggère une nouvelle étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Dans le cadre d’une expérience, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue spécialisée Science, les chercheurs du MIT ont invité 453 employés hautement qualifiés de différents secteurs à rédiger une série d’articles brefs: d’un communiqué de presse, en passant par un mémo, jusqu’à un ‘courriel au contenu délicat’. Le genre de textes qui sont écrits quotidiennement fans un environnement professionnel. Après un premier texte qu’ils durent tous rédiger, la moitié des participants à l’étude ont été autorisés à utiliser ChatGPT, alors que les autres se virent contraints de poursuivre sans cette aide.

Effectivement plus efficient

Qu’en est-il ressorti? Ceux qui ont pu utiliser le modèle linguistique, ont en moyenne terminé leurs travaux 11 minutes plus rapidement, et le résultat de la seconde tâche (avec ChatGPT donc) a été amélioré de quelque 18 pour cent sur le plan de la qualité. Plus important encore que les données concrètes relatives à la productivité, ce furent les réponses que les participants fournirent ensuite aux questions des enquêteurs: ceux qui avaient travaillé avec le chatbot, se sentirent plus productifs et exécutèrent leurs tâches avec davantage de plaisir. Deux semaines après l’expérience, ils signalèrent en outre qu’ils envisageaient deux fois plus de recourir à ChatGPT et consorts dans leur travail (même si la proportion se réduisit à 1,6 fois au bout de deux mois).

Gommer les inégalités

Les conclusions provisoires tirée par les chercheurs de leur étude, c’est que d’une part, l’IA générative est capable d’aider les collaborateurs humains plutôt que de les remplacer et d’autre part que les ChatGPT de ce bas-monde peuvent gommer les inégalités entre les employés. Et ce, même si cela dépend de la capacité de ces derniers à utiliser ce type d’outil pour combler les lacunes dans leurs compétences. ‘Les disparités entre les employés peuvent soit se réduire, si ceux qui disposent de plus faibles capacités sont davantage soutenus par ChatGPT, soit augmenter, si les employés à plus haute capacité apprennent à profiter encore plus de la nouvelle technologie’, indique l’étude.