L’Europe compte davantage d’experts en IA que les Etats-Unis ou la Chine

L’Europe possède une plus forte concentration d’ingénieurs logiciel, spécialisés en intelligence artificielle que les Etats-Unis ou la Chine. Ce talent est cependant concentré dans une poignée de villes, selon la société américaine de capital-risque Sequoia Capital.

Avec ses quasiment 200.000 ingénieurs logiciel possédant au moins quelques compétences en intelligence artificielle, dont un noyau de quelque 43.000 véritables spécialistes, le Vieux Continent dispose de plus de talent IA qu’aux Etats-Unis ou en Chine. L’avance est même relativement grande: la proportion européenne d’experts en IA au sein de la population d’ingénieurs logiciel est de 30 pour cent supérieure à l’américaine et est trois fois supérieure à la chinoise. Sept experts sur dix ont une maîtrise ou un doctorat, et plus de sept sur dix disposent déjà de dix années d’expérience au moins en IA. Voilà ce que révèle Sequoia Capital, la société américaine de capital-risque bien connue, qui (au cours des cinquante dernières années) a donné un important coup de pouce financier à WhatsApp, Airbnb, Google et Apple notamment.

Pool de talents concentré

Le pool de talents est toutefois très concentré autour de certaines universités et villes. Ce sont surtout les universités techniques d’Edinbourg, de Madrid, de Munich et d’Amsterdam qui fournissent de nombreux talents IA. Et pour ce qui est du marché du travail, tout se passe autour de villes telles que Londres (avec 20.000 ingénieurs disposant au minimum d’un peu d’expertise IA, soit 9 pour cent environ de l’ensemble des talents technologiques de la capitale anglaise), Dublin, Zürich, Athènes, Berlin et Paris.

Il n’est pas rare que les experts IA soient aussi employés au sein des filiales locales de géants technologiques. Google se distingue à cet égard par le biais de son département DeepMind londonien et par son centre de recherche mondial en apprentissage machine que la firme créa en 2016 à Zürich. Mais les start-ups trouvent elles aussi facilement du talent IA sur le marché du travail dans et aux alentours des villes susmentionnées.

Climat politique positif

Ce qui aide évidemment, comme le soulignent les chercheurs de Sequoia, c’est le climat politique positif régnant dans bon nombre de ces centres IA européens. Ce n’est pas par hasard que Dublin par exemple en est devenu un en raison du régime fiscal irlandais favorable à la recherche et au développement, ce qui fait que Meta, Google et Microsoft y ont une présence significative.

Mais l’IA bénéficie d’une attention soutenue dans toute l’Europe également. L’ambition dans la forme la plus récente du Coordinated Plan on Artificial Intelligence de la Commission européenne est que les investissements tant privés que publics dans le développement de l’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne atteigne au moins 1 milliard d’euros par an. Au cours de la présente décennie, ce montant devrait graduellement croître jusqu’à 20 milliards d’euros par an.

Par ailleurs, l’EU AI Act a un objectif différent: la réglementation du développement et de l’adoption de l’intelligence artificielle en vue de protéger la sécurité et les droits du citoyen européen.