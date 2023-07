Meta va gagner en transparence dans la façon dont il utilise l’IA sur Facebook et Instagram

Le géant des médias sociaux Meta recourt à l’intelligence artificielle pour organiser ce que les utilisateurs jugent essentiel sur Facebook et Instagram. Désormais, il fournira plus de transparence sur l’endroit et sur la manière, dont ce système donne la priorité à certains messages par rapport à d’autres, ainsi que davantage de possibilités aux utilisateurs d’indiquer quel type de contenu ils estiment important.

Comment se fait-il que certains messages dans l’aperçu, les ‘Reels’ et ‘Stories’ des réseaux sociaux Facebook et Instagram, sont-ils plus importants que d’autres? C’est en fait un système d’intelligence artificielle de la société-mère Meta qui le décide en réponse aux réactions dont les utilisateurs lui font part, souvent de manière inconsciente: plus fréquemment un utilisateur aime, partage ou commente un genre de contenu déterminé, plus rapidement il verra apparaître d’autres contenus comparables. L’alchimie sur laquelle ce système fonctionne, fait partie des secrets industriels les mieux gardés chez Meta, mais dans une série de nouvelles mises à jour, l’entreprise souhaite désormais fournir néanmoins une plus grande transparence dans la manière, dont son IA accorde la priorité à un contenu spécifique et y exerce plus de contrôle.

Plus d’informations

Pour les utilisateurs de Facebook et d’Instagram, la raison pour laquelle les publications de certaines personnes ou des pages déterminées apparaissent plus régulièrement que d’autres, a toujours été un mystère. En outre, ce système IA sous-jacent, destiné à fournir rapidement aux utilisateurs du contenu aussi proche que possible de leurs pôles d’intérêt, n’est pas toujours infaillible. Meta fournira désormais davantage de transparence au moyen de vingt-deux ‘system cards’: des blocs de texte expliquant en détail comment Facebook et Instagram utilisent l’IA pour déterminer ce qui s’affiche chez l’utilisateur et quels comptes ce dernier est invité à suivre. L’élément central ici est la fonction ‘Pourquoi vois-je ce message?’, qui apparaîtra chez davantage de types de contenu différents.

Plus de contrôle

Le contrôle du contenu qui est automatiquement mis en évidence, sera aussi étendu dans une mise à jour ultérieure pour Facebook et Instagram. Dans Instagram, par exemple, il était déjà possible à l’utilisateur d’indiquer qu’il voulait voir apparaître moins d’un type de contenu spécifique, mais désormais, il y aura aussi une fonction permettant de visionner davantage de messages de la même espèce.

L’attention accordée par Meta à la compréhension de ses processus IA s’inscrit dans une culture en lente évolution qui devient visible dans l’ensemble de l’industrie technologique. L’intérêt accru des autorités législatives pour l’IA y joue aussi un rôle important. L’Union européenne, en particulier, est, avec son tout prochain AI Act, occupée à réglementer en profondeur la façon, dont les entreprises pourront utiliser l’intelligence artificielle.