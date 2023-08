Les chefs d’équipe software devront manager rapidement les développeurs humains et l’IA générative

D’ici deux ans, plus de la moitié de tous les software engineering leaders devront gérer tant les développeurs humains que l’IA générative, selon le cabinet d’études de marché Gartner. Mais ce ne sera pas forcément un inconvénient.

Le software engineering leader (SWEL) supervise le développement des logiciels tout au long de leur cycle de vie: de la conception aux tests. En cela, il gère une équipe humaine de développeurs spécialisés. Mais selon Gartner, ces derniers trouveront bientôt – comprenez: d’ici 2025 déjà – un ‘collègue’ dans l’IA générative, qui sera capable de prendre en charge les tâches de programmation répétitives des mains de l’homme. Mais elle pourra aussi aider à rechercher du talent pour certaines tâches.

Attention requise

‘En plus de l’impact de l’IA générative sur la mise en œuvre de la technologie, elle modifiera également les responsabilités de management des responsables dans le domaine de l’ingénierie logicielle’, déclare Haritha Khandabattu, senior director analyst chez Gartner: ‘Pensez à la gestion d’équipe, à celle du talent et au code d’éthique. Les leaders dans le domaine de l’ingénierie logicielle seront considérablement désavantagés, s’ils ne parviennent pas à identifier ces changements et à s’y adapter – au risque d’être remplacés par ceux qui adopteront cette technologie disruptive.’

Briser le discours dominant

Selon Gartner, un autre défi consistera à briser le discours dominant sur l’IA générative vis-à-vis des membres de l’équipe. La transparence et la persuasion seront requises de la part des software leaders, estime le cabinet d’analystes, pour continuer à mettre en avant l’utilité unique des collaborateurs dans le cycle de développement. Ce faisant, le spectre de la machine se substituant à l’homme pourra se transformer en un avantage: une équipe humaine qui réagit rapidement aux changements.

Evaluation constante

‘L’IA générative ne remplacera pas les développeurs à court terme’, déclare Khandabattu. Bien qu’elle puisse automatiser certains aspects de l’ingénierie logicielle, elle ne pourra pas reproduire la créativité, la pensée critique et les capacités de résolution des problèmes que possède l’homme. Les leaders devront renforcer la valeur de leurs équipes en démontrant comment l’IA générative multiplie la puissance et améliore l’efficacité. N’utilisez pas l’IA générative pour des tâches qui nécessitent un jugement humain et une pensée critique. Évaluez constamment les cas d’utilisation dans lesquels l’IA générative peut ajouter une valeur maximale à l’activité quotidienne.’