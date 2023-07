Les dépenses ICT mondiales croîtront légèrement cette année, selon Gartner

Selon le cabinet d’études de marché Gartner, les dépenses mondiales en informatique augmenteront cette année d’un peu plus de 4 pour cent à 4,7 trillions de dollars (4,2 trillions d’euros). La croissance s’accélérerait par rapport à 2022.

Comme le marché mondial du travail pour les collaborateurs ICT est encore et toujours sous forte pression, les entreprises dépensent de plus en plus d’argent dans des technologies qui automatisent les tâches des informaticiens et en augmentent l’efficience. Il s’agit là d’un des moteurs de la croissance que connaîtra cette année le secteur de l’informatique, selon Gartner. En 2023, le secteur progressera de 4,3 pour cent, selon les attentes du cabinet d’études de marché américain à 4.700 milliards de dollars (4.200 milliards d’euros). Il s’agit là d’une accélération par rapport à 2022, lorsque le marché mondial de l’informatique avait crû de 2,2 pour cent.

Les logiciels ont le vent en poupe

Ce n’est pas un hasard si ce sont les logiciels qui, avec une progression de 13,5 pour cent à 911 milliards de dollars (811 milliards d’euros), représentent actuellement le principal pôle de croissance sur le marché IT. C’est surtout à mettre au compte des applications logicielles des catégories ‘enterprise resource planning’ (ERP) et ‘customer relationship management’ (CRM). L’impact de l’IA générative, pourtant depuis quelque temps déjà un sujet récurrent dans le secteur, n’est pas encore suffisamment significatif pour peser sur les dépenses, estime Gartner. Selon les analystes du cabinet, il s’agira d’attendre encore un peu, car l’IA générative est aujourd’hui de plus en plus présente dans des solutions existantes, déjà inscrites au budget des entreprises. Ce n’est que dans un avenir plus lointain que les entreprises feront développer leurs propres applications d’IA.

Le matériel en berne

Les ventes d’appareils connaîtront, elles, un recul de 8,6 pour cent à 700 milliards de dollars (623 milliards d’euros), ce qui représentera une baisse encore plus nette que celle de 6,3 pour cent en 2022 au niveau des dépenses en hardware. Ce segment enregistrera l’une des plus piètres années de l’histoire, selon Gartner. ‘Même à présent que l’inflation diminue dans certaines régions, des facteurs macro-économiques exercent encore et toujours une influence négative sur les dépenses discrétionnaires, et le cycle de renouvellement des appareils est prolongé’, explique l’analyste John-David Lovelock de Gartner. ‘Selon toute attente, les dépenses dans les appareils ne devraient repartir à la hausse qu’en 2026.’