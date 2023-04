Google veut créer un nouveau moteur de recherche IA

Le géant technologique aimerait accélérer l’ajout de divers types d’intelligence artificielle, afin de garder une longueur d’avance sur la concurrence. Google craindrait par exemple de perdre des contrats lucratifs avec Samsung au profit de Bing.

L’introduction de l’IA générative semble pour la première fois depuis longtemps rebattre les cartes sur le marché lucratif des robots de recherche. Google, depuis des années déjà le robot de recherche dominant, préparerait un projet en vue d’intégrer rapidement de l’IA supplémentaire à ses services. Ce projet, dont le nom de code est Magi, devrait faire en sorte que Google Search offre une expérience plus personnalisée et puisse par exemple répondre à des questions et rédiger du code à la demande des utilisateurs. Voilà ce que révèle le New York Times. Google voudrait en outre créer un tout nouveau moteur de recherche piloté par l’intelligence artificielle.

Magi devrait rapidement enregistrer des résultats, selon le journal, qui signale que Google a affecté 160 développeurs et designers à temps plein sur le projet. La raison de cette rapidité est à chercher du côté de la concurrence que Google semble ressentir. Son rival Microsoft a en effet conclu fin de l’année dernière un accord avec le développeur d’IA OpenAI, afin d’incorporer le chatbot ChatGPT de ce dernier dans le moteur de recherche Bing. Il semble d’ailleurs que ce soit un succès malgré des problèmes au niveau de l’IA.



Le succès est même tel que des entreprises comme Samsung et Apple envisageraient d’utiliser Bing comme moteur de recherche par défaut dans leurs systèmes d’exploitation mobiles. Le marché de la recherche sur les appareils mobiles est particulièrement lucratif pour Google, et un changement pourrait donc avoir de pénibles conséquences pour l’entreprise.

Samsung est par exemple l’un des principaux fabricants de smartphones au monde et rapporterait, selon le journal, 3 milliards de rentrées par an à Google grâce aux publicités sur son moteur de recherche. Apple, elle aussi, a conclu un accord avec Google à propos du moteur de recherche par défaut, et ce contrat (d’une valeur de 20 milliards de dollars, selon le journal) devrait être renouvelé cette année. La nouvelle selon laquelle Samsung envisagerait de remplacer Google par Bing, a cette semaine déjà provoqué une baisse du cours de l’action d’Alphabet et une faible hausse de celui de l’action de Microsoft.

Cette dernière entreprise a investi des milliards dans OpenAI et est actuellement en train d’intégrer à un rythme soutenu l’intelligence de ChatGPT dans toutes sortes de services et applis. Des fonctions de recherche pilotées par l’IA sont aujourd’hui disponibles dans le moteur de recherche Bing et dans le navigateur Edge sur les ordinateurs et appareils mobiles. Voilà qui a suscité un grand intérêt pour Bing, le robot de recherche de Microsoft qui tente depuis des années déjà de conquérir une partie du marché. Il n’empêche que ce supplément d’intérêt n’a pas encore été entièrement monnayé. Selon l’analyste Statcounter, Bing possédait en effet en mars de cette année (donc après l’introduction de l’IA) une part de marché tout juste inférieure à 3%, alors que Google en est à 93%.