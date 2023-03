Plus de cent millions d’utilisateurs pour le moteur de recherche Bing

Le moteur de recherche Bing de Microsoft compte entre-temps plus de 100 millions d’utilisateurs quotidiens. L’avant-première du chatbot intelligent Bing AI, lancé le mois passé, n’y est pas étrangère.

Dans un communiqué posté sur son blog, Microsoft attribue ce succès à la progression permanente de son navigateur Edge au cours des dernières années, ainsi qu’à une croissance accélérée grâce à l’introduction de Bing AI. Un tiers des utilisateurs de Bing AI n’avait jamais encore fait usage du moteur de recherche Bing, selon le géant technologique américain.

Encore et toujours un acteur modeste

Microsoft reconnaît dans la foulée être encore et toujours un acteur modeste sur le marché des moteurs de recherche. L’entreprise affirme n’y détenir qu’une part à un chiffre, sans donner davantage de détails. Selon l’analyste de marché Statcounter, il serait question de quelque 2,8 pour cent au niveau mondial et d’un peu plus de cinq pour cent en Belgique. Google est l’incontestable numéro un du marché avec une part proche des 93 pour cent et ce, tant dans le monde que dans notre pays.

En collaboration avec Dutch IT Channel.