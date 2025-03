Google teste le mode de recherche ‘AI only’

Google a lancé un mode qui affiche uniquement les résultats de recherche de l’IA. Dans ce mode, l’utilisateur ne reçoit plus de liens, mais uniquement des résumés générés par l’IA de Google.

Google travaille depuis un certain temps déjà sur les résultats de recherche pilotés par l’IA. Bien qu’ils ne soient pas encore visibles dans notre pays, les utilisateurs américains, eux, reçoivent depuis un certain temps déjà des résumés d’IA par-dessus leur aperçu ‘normal’ de liens dans de nombreuses recherches. Ces résumés ont du reste souvent été critiqués par les utilisateurs au cours de l’année écoulée à cause d’hallucinations. C’est ainsi par exemple que l’IA de Google recommanderait d’utiliser de la… colle dans une recette de pizza.

Mais les grands fans du mode AI peuvent désormais tester un mode de recherche ‘AI Only ‘ aux Etats-Unis, entre autres. Ce mode repose entièrement sur un modèle conversationnel et, selon Google, permettrait aux utilisateurs de poser au moteur de recherche ‘des questions complexes et multiples’. L’idée est qu’en posant des questions supplémentaires, il est possible d’approfondir la commande decrecherche. Cette fonctionnalité est basée sur une version modifiée du modèle Gemini 2.0, le modèle d’IA générative de Google.

Le modèle n’est actuellement disponible que pour les abonnés qui se sont inscrits pour le test auprès de Search Labs, un système de test bêta.