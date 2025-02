Google mise tout sur l’IA, y compris pour son moteur de recherche

L’intelligence artificielle s’avère être une source de revenus croissante pour le géant technologique. Cela semble également inciter l’entreprise à ancrer plus profondément encore l’IA dans ses produits, mais aussi à renoncer à ses principes antérieurs.

Commençons par les chiffres. Les services d’intelligence artificielle (IA) ont à nouveau généré des revenus nettement plus élevés pour Google au quatrième trimestre. La division cloud de l’entreprise technologique a enregistré une augmentation de 30 pour cent de son chiffre d’affaires, selon la société mère Alphabet. Cela est en partie dû au fait que les startups d’IA utilisent la puissance de calcul offerte par cette technologie.

C’est surtout la division cloud de l’entreprise qui devrait assurer une croissance supplémentaire à l’avenir grâce au flux attendu de nouvelles applications d’IA, que Google elle-même développe et intègre dans ses services. Google Cloud a finalement enregistré un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit un peu moins que ce que les analystes attendaient en moyenne.

Tout sur l’IA

D’autres branches de l’entreprise, comme le moteur de recherche, connaissent une croissance sensiblement plus lente. Pour Sundar Pichai, CEO de Google, la grande innovation réside dans le slogan ‘encore plus d’IA’. Lors d’un entretien avec des investisseurs suite aux chiffres trimestriels, il révèle que Google ajoutera encore plus de fonctionnalités d’IA à son moteur de recherche et que l’objectif ultime est de transformer ce dernier en une sorte d’assistant d’IA qui passe en revue et résume internet pour l’utilisateur.

Les fonctionnalités appelées ‘Search with AI’ n’ont pas encore été déployées dans notre pays, mais font l’objet de nombreuses critiques de la part des utilisateurs (américains), car elles provoquent souvent des hallucinations. C’est ainsi qu’il y a des exemples où Google AI conseille aux utilisateurs à la recherche d’une recette d’ajouter de la… colle à leur pizza. Ce changement exerce également un impact majeur sur les sites web qui dépendent du trafic du moteur de recherche de Google pour leurs revenus publicitaires. Néanmoins, Pichai veut continuer sur la voie empruntée.

Aussi dans les armes

Un autre changement notable interviendra cette semaine dans les objectifs déclarés de Google là où elle souhaite développer l’IA. Il y a quelques années, le géant technologique avait promis qu’il ne créerait jamais d’IA pour les armes. Dans ses directives sur l’IA, l’entreprise affirmait qu’elle n’autoriserait pas l’utilisation d’une IA ‘susceptible de causer des dommages’. Ces directives avaient été émises après d’importantes protestations d’employés à propos des contrats que Google avait conclus avec le ministère américain de la Défense. Pichai avait également écrit à l’époque qu’il ne développerait jamais d’IA pour la surveillance de masse.

Mais Google renonce à présent à ces directives. Elles sont remplacées par un texte beaucoup plus vague sur ‘l’IA responsable’, dans lequel l’entreprise promet de tester rigoureusement ses produits et de minimiser autant que possible tout effet nocif. Ces dernières années, Google a signé plusieurs contrats avec les armées américaine et israélienne pour des services cloud, ce qui entraîna à nouveau des protestations de ses employés. L’entreprise pourrait cependant envisager de conclure davantage de contrats de ce type.