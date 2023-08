SUSE bientôt de nouveau privatisée

EQT, le propriétaire suédois de SUSE, souhaiterait retirer l’entreprise de la Bourse.

EQT Private Equity est propriétaire de SUSE, l’éditeur de la distribution Linux éponyme notamment. EQT avait racheté SUSE en 2018 et l’avait introduite à la Bourse de Francfort trois ans plus tard. L’investisseur en possède encore et toujours 79 pour cent des actions.

Mais cela risque de changer sous peu. L’entreprise entend en effet verser 16 euros par action pour retirer SUSE de la Bourse, comme elle le révèle dans un communiqué. Voilà qui devrait lui permettre de se ‘concentrer entièrement sur ses priorités d’exploitation et sur l’application de sa stratégie à long terme’, peut-on encore lire dans le communiqué.

SUSE est d’origine un distributeur allemand de versions Linux et possède entre autres dans sa gamme des outils professionnels comme Rancher et NeuVector. Dans cette optique, l’entreprise est une concurrente de Red Hat, la firme où elle est du reste allée chercher son nouveau CEO, Dirk-Peter van Leeuwen, au début de cette année. Plus tôt en 2023 également, SUSE avait décidé de ramifier Enterprise Linux de Red Hat, après que cette dernière ait rendu plus compliqué pour des tiers d’accéder au code source. SUSE et quelques distributeurs concernés proposent à présent ce ‘fork’ sous l’appellation Open Enterprise Linux Association.