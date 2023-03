Dirk-Peter van Leeuwen est le nouveau CEO de SUSE

SUSE, l’éditeur de logiciels open source multinational, qui développe des produits Linux, a nommé un vétéran dans le domaine, Dirk-Peter van Leeuwen, au poste de nouveau CEO. Melissa Di Donato, qui dirigea SUSE pendant la transformation, a décidé de démissionner.

Dirk-Peter van Leeuwen a travaillé quasiment deux décennies au sein de l’entreprise de logiciels open source Red Hat, où il assuma diverses fonctions de management depuis 2004. Tout récemment, van Leeuwen fut Senior Vice President & General Manager pour l’Amérique du Nord et, avant cela, d’APAC.

CEO ad intérim

Sous la direction de la CEO à présent démissionnaire Melissa Di Donato, SUSE fut cotée à la Bourse Frankfurt Stock Exchange en 2021 et est devenue l’un des éditeurs de logiciels open source parmi les plus opulents d’Europe. C’est sous Di Donato également que SUSE effectua les rachats stratégiques de Rancher et de NeuVector, ce qui permit à l’entreprise d’acquérir une position de force sur les marchés en croissance rapide de la gestion de containers et de la sécurité.

Pour faciliter la transition, Andy Myers exercera la fonction de CEO ad intérim, en plus de celle de CFO.

En collaboration avec Dutch IT Channel.