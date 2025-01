Ubisoft ferme un studio en Grande-Bretagne 

Le développeur de jeux français Ubisoft ferme son hub de Leamington Spa, au Royaume-Uni, alors que d’autres sites tant britanniques qu’européens sont restructurés.

L’entreprise Ubisoft, connue notamment pour la série Assassin’s Creed, Watch Dogs, Rayman, TrackMania et Far Cry, avait annoncé en décembre déjà la fermeture de ses studios de San Francisco et d’Osaka (Japon). Une restructuration a également eu lieu à Sydney en Australie. Selon l’agence Reuters, quelque 280 emplois ont ainsi été supprimés.

La fermeture en Grande-Bretagne et la réorganisation des succursales situées à Guildford, près de Londres, et à Newcastle, ainsi que de celles de Düsseldorf et de Stockholm provoquent à présent le licenciement de 185 personnes supplémentaires. Le hub de Leamington Spa n’existait que depuis 2017.

Ubisoft est aux prises avec le report de certains titres, ainsi qu’avec des chiffres de vente médiocres de certains jeux phares. Selon Reuters, des conseillers ont été nommés en vue de mettre en œuvre une transformation stratégique.