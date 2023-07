Niantic, le créateur de Pokemon Go, licencie un quart de son personnel

Niantic, connu surtout pour son très populaire Pokemon Go, va licencier 230 personnes. Une série de jeux en développement sont également abandonnés.

Depuis la grande époque de Pokemon Go en 2016, la croissance du chiffre d’affaires de Niantic s’est nettement ralentie, a déclaré son CEO John Hanke. Une contreperformance qu’il impute notamment à la crise sanitaire et à la conjoncture économique générale. Selon John Hanke, le marché des jeux mobiles est également devenu beaucoup plus exigeant ces dernières années, et la saturation menace.

Niantic est spécialisée dans les jeux basés sur la réalité augmentée. Dans le cas de Pokemon Go, le jeu installé sur votre smartphone vous permettait d’attraper les personnages du dessin animé dans le monde physique. Son succès a incité Niantic à créer des jeux similaires pour Harry Potter et la fédération de basket-ball NBA, sans retrouver cependant le succès de Pokemon. Johen Hanke semble désormais vouloir se concentrer sur le jeu Pokemon original, qui conserve de très nombreux fans.

Pour faire des économies, le studio Niantic à Los Angeles va notamment être fermé. Ces licenciements ont également des répercussions sur les jeux de l’entreprise. Le support de NBA All World, un jeu mobile qui n’est disponible que depuis janvier, sera ainsi supprimé : il ne fera donc plus l’objet de mises à jour. Un autre jeu annoncé, Marvel : World of Heroes, est purement et simplement abandonné. Il s’agit déjà de la deuxième vague de licenciements en peu de temps pour Niantic : il y a un an, la société a également supprimé environ quatre-vingts emplois et renoncé à plusieurs projets