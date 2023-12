L’entreprise fintech aiGUST s’associe à trois nouveaux partenaires

aiGUST, l’entreprise fintech belge de BDO, Van Havermaet et Vandelanotte, a attiré trois nouveaux actionnaires. L’arrivée de Baker Tilly, Certifisc et RSM s’accompagne d’une augmentation de capital et d’une extension de la base de données d’aiGUST.

aiGUST, basée à Louvain, formule des conseils, des tendances et des benchmarks par le biais de l’intelligence artificielle. L’entreprise souhaite faire son entrée sur le marché en août 2024 pour transformer le secteur comptable au moyen de ‘données intelligentes’. Concrètement, aiGUST souhaite rassembler de manière sécurisée et anonyme en un seul endroit les données actuellement réparties dans divers logiciels de comptabilité et autres systèmes existants.

Par-delà les frontières de la concurrence

Tim Bottelbergs, CEO d’aiGUST, croit au pouvoir de la collaboration. ‘Nous n’avons pas lancé aiGUST avec l’idée de démarrer avec trois acteurs, puis de fermer la porte. Nous encourageons au contraire la participation, parce que nous voyons les avantages de la collaboration pour rendre notre secteur plus efficient. Cela n’est possible que si nous unissons nos forces par-delà les frontières concurrentielles, afin d’optimiser les résultats générés par l’IA d’aiGUST’, affirme-t-il.

La start-up technologique regroupe les données de tous les logiciels de comptabilité possibles et d’autres sources, telles que les données de paie, les chiffres de vente, la consommation d’énergie ou les données clients. Il en résulte une base de données qui permet aux cabinets comptables affiliés d’accéder à des analyses détaillées en temps réel d’entreprises et de domaines, afin que les comptables puissent fournir à leurs clients des conseils plus ciblés.

Dix personnes travaillent désormais chez aiGUST à Louvain. Les détails financiers concernant les nouveaux associés et l’augmentation de capital n’ont pas été divulgués.