Le groupe ESC nomme Jan Hofman au poste de CEO

Au sein du groupe IT gantois ESC, Benny Van Hyfte passe le flambeau de CEO à Jan Hofman et assumera désormais le fonction de Country Director Belgium.

La réorganisation d’ESC prépare le groupe, à l’entendre, à une nouvelle expansion par le biais d’une croissance organique et d’une série de rachats ciblés. Jan Hofman devient le nouveau PDG. Il est le fondateur de Net IT, qui est venu renforcer le groupe ESC en 2022, et il était commercialement responsable de la division Dynamics 365 Customer Engagement.

Benny Van Hyfte est pour sa part une valeur confirmée de l’organisation depuis 2004 et a guidé ESC ces dernières années sur ‘le chemin de la croissance en pleine transition’. En tant que Country Director, il se concentrera sur l’expansion d’ESC dans son pays. Le groupe se renforce encore avec la nomination de Véronique Decoster au poste de Chief HR Officer. Le comité de direction est également composé de Vicky Van Den Haute (CFO) et de Dave Saman, qui, en tant que CSIO, façonne la stratégie et l’intégration du groupe.

Le groupe ESC est aujourd’hui actif en Belgique (ESC et Net IT), aux Pays-Bas (Advisie) et au Portugal. Il assiste notamment les entreprises au moyen d’applications professionnelles, de solutions Low Code et de la BI. Son département e-business développe des applications web, portails en ligne et boutiques web pour les entreprises moyennes et grandes. La société d’investissement Capital A, active en Belgique et aux Pays-Bas, avait précédemment pris une participation majoritaire dans ESC.