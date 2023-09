La chaîne d’électronique néerlandaise BCC sollicite un report de paiement

Aux Pays-Bas, BCC a sollicité un report de paiement auprès du tribunal d’Amsterdam. La chaîne d’électronique, concurrente notamment de MediaMarkt, affirme être confrontée à ‘des conditions de marché persistantes de plus en plus difficiles’.

BCC compte près d’une soixantaine de filiales aux Pays-Bas et occupe plus de 1.100 personnes. Le report de paiement n’a provisoirement aucune conséquence ni sur les magasins ni sur les droits des clients, selon l’entreprise. Les magasins et la boutique en ligne restent ouverts pour le moment. Les clients peuvent également toujours compter sur la livraison et l’installation de leurs commandes.

Cependant, hier jeudi, certains magasins ont décidé de fermer temporairement leurs portes. Il s’agissait d’une mesure de précaution par souci de sécurité du personnel. ‘Lorsqu’il s’agit d’électronique, on parle d’achats coûteux. Et lorsqu’il s’agit de questions telles que le retour d’achats pendant un moratoire, les émotions sont parfois beaucoup trop vives. Conjointement avec l’administrateur et les directeurs des filiales, nous avons convenu de faire appel à des agents de sécurité’, a déclaré le PDG Casper Klinkhamer. Selon lui, tous les magasins seront de nouveau accessibles lundi.

Mirage Retail Group

Klinkhamer déclare que BCC est soumise à une ‘pression toujours plus forte’: ‘Malgré les mesures énergiques prises pour réduire les coûts et améliorer la situation financière, nous sommes arrivés à la conclusion que cela n’était pas suffisant et que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Nous allons maintenant envisager d’autres options avec les administrateurs. Notre priorité désormais, ce sont nos employés et nos clients.’

BCC fait partie de Mirage Retail Group (MRG). Fin août, la société-mère a mis en vente la chaîne de magasins de jouets Intertoys, une autre filiale. MRG a également racheté Blokker en 2019, puis de BCC un an plus tard. ‘Le moment venu’, ces entreprises seront également revendues’, avait indiqué précédemment le PDG Michiel Witteveen, qui considère que c’est mieux pour leur avenir.