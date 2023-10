ING investit dans le fournisseur de services IT TCOG

Les entités belge et néerlandaise du prestataire de services IT TCOG fusionnent en une nouvelle société holding. ING prend une participation minoritaire de 30 pour cent dans le groupe. Il s’agit du troisième investissement d’ING Corporate Investments en l’espace d’un an.

TCOG, dont les sièges se situent à Turnhout en Belgique et à IJsselstein aux Pays-Bas, fournit des services IT à plus de 225 entreprises et compte des clients tels que Horeca Van Zon, Craft Sportswear et Horta. Selon TCOG, la collaboration entre les entités belge et néerlandaise se traduit par un chiffre d’affaires annuel commun d’environ 14 millions d’euros.

5 à 10 pour cent de croissance annuelle

TCOG est active depuis 2006, possède une centaine de collaborateurs et est dirigée par Francis Adams. La branche néerlandaise a été fondée en 2013. Le groupe se concentre sur des secteurs tels que la vente au détail, la mode et le commerce de gros. Avec le soutien d’ING Corporate Investments, il souhaite poursuivre son développement au Benelux et dans les pays voisins. L’ambition est de croître de 5 à 10 pour cent par an.

ING prend une participation minoritaire de 30 pour cent dans le groupe. Les trois dirigeants belges et les deux néerlandais restent actionnaires majoritaires avec 70 pour cent des actions.

La participation dans TCOG est le troisième investissement de la branche ‘equity’ d’ING Belgique au cours des douze derniers mois. Au second semestre de 2022, ING Corporate Investments avait pris une participation dans l’entreprise Varel Security d’Hasselt, spécialisée dans le domaine de la sécurité anti-effraction, anti-incendie et par caméras. En mai de cette année, ING a aussi investi dans le fabricant d’attaches-remorques GDW de Waregem.