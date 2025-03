HP sur le point de supprimer jusqu’à 2.000 emplois supplémentaires

Le fabricant d’ordinateurs HP va supprimer entre 1.000 et 2.000 emplois supplémentaires cette année. Cette décision s’inscrit dans une réorganisation annoncée précédemment et devrait permettre au groupe d’économiser quelque 300 millions de dollars par an.

Le groupe technologique souffre de la hausse des prix des composants et des droits d’importation américains sur les produits en provenance de Chine. Certains s’inquiètent aussi de l’impact des projets du président Donald Trump sur l’industrie informatique, qui dépend fortement des importations en provenance de sites de production étrangers.

Le groupe avait en 2022 déjà annoncé des licenciements massifs et souhaitait se séparer de milliers d’employés. A l’époque, cela était dû à une baisse de la demande d’ordinateurs. En octobre de l’année dernière, HP occupait encore plus de 58.000 personnes dans le monde.