Dropbox met aussi des collaborateurs à la rue

Le service de fichiers en ligne Dropbox licencie cinq cents personnes, soit 16 pour cent environ de son personnel. L’entreprise se tourne à présent vers l’IA.

Dropbox évoque la situation économique difficile et les conditions turbulentes de ces dernières années. Son CEO Drew Houston déclare cependant que son entreprise est rentable, mais que sa croissance ralentit, parce que le secteur d’activité de Dropbox est devenu mature. C’est pourquoi certains investissements n’ont pas donné le rendement souhaité, selon lui.

Assez singulièrement, Houston fait aussi référence aux attentes élevées de l’IA: ‘Depuis des années déjà, nous croyons que l’IA va nous donner des super-pouvoirs et transformer complètement le travail du savoir. Nous y capitalisons depuis longtemps et nous le démontrerons cette année avec notre canal de produits.’

Mi-février encore, Dropbox avait annoncé une croissance de ses revenus de 5,9 pour cent avec un chiffre d’affaires de 598,8 millions de dollars enregistré lors de son dernier trimestre. Et d’insister sur une rentabilité supérieure avec un bénéfice net de 328,3 millions de dollars contre 124,6 millions un an plus tôt, même si cela était dû en partie à un avantage fiscal unique.

Le fait que les entreprises technologiques licencient en masse, est lié à l’essor de l’IA. Alex Barinka, journaliste à l’agence Bloomberg, faisait cette semaine encore le lien entre les plans des grandes firmes technologiques de réduire leur personnel et d’investir par ailleurs des millions dans le développement de l’IA. Dropbox semble maintenant aussi sauter dans ce train, où il n’y a guère de passagers humains.