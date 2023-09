Des filiales du groupe Ando poursuivront leurs activités sous l’appellation Amista

Le groupe Ando, ​​spécialiste de l’implémentation ERP SAP et des flux de documents numérisés, regroupe désormais sept de ses filiales sous l’appellation Amista. L’opération concerne Anrova Solutions, Domani Business Solutions, RecoMatics, Smartdoc, V-Chain, Zeibur et Amista. Le changement de marque fait suite au rachat du spécialiste IT Amista en juin.

‘En utilisant une marque centrale, nous pourrons présenter notre vaste gamme de produits comme un ensemble sur tous les marchés du Benelux’, déclare Kris Adriaenssens, CEO d’Amista, à propos du changement de marque. L’attention commerciale de l’entreprise se concentrera sur cinq piliers: les solutions ERP SAP, la technologie d’intégration de données, la numérisation des flux de documents, les solutions d’apprentissage et de gestion des changements, et les applications CRM.

Avec des bureaux en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, Amista peut s’appuyer sur une équipe de 250 spécialistes. Amista servira d’appellation commerciale pour les différentes filiales, qui conserveront leurs appellations juridiques.