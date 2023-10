Brave Software se sépare de 9 pour cent de son personnel

Brave Software, l’entreprise à l’initiative du navigateur éponyme, licencie un dixième de son personnel, soit une vingtaine de personnes.

Brave Software est le créateur de Brave Browser et Brave Search. L’entreprise confirme les licenciements au magazine technologique TechCrunch. Brave les attribue à un climat économique difficile. L’entreprise, qui se concentre entre autres sur les services de confidentialité et de recherche, a connu une assez belle croissance ces dernières années et compte aujourd’hui plus de deux cents employés.

Plus tôt cette année, Brave est passée de l’indexation de Bing à sa propre solution, lui offrant ainsi des économies potentielles. Brave propose également sa propre API de recherche (payante).