Worklib s’empare de son pendant belge Deskalot

Worklib, spécialiste français de l’organisation du travail hybride, rachète la belge Deskalot. Cette plate-forme de location en ligne de postes de travail au Benelux a été développée par le prestataire de services RH Partena Professional et a reçu le prix ICT/Digital Project of the Year de Data News en 2021.

En avril 2023 déjà, worklib avait englouti Neo-nomade, un service de réservation d’espaces de coworking en France. De plus, elle avait levé dix millions d’euros de financement avec lesquels la jeune pousse entend devenir à terme la plate-forme leader en matière de postes de travail flexibles.

L’intégration de Deskalot dans l’environnement worklib signifie que cette dernière pourra désormais proposer plus de huit mille postes de travail à ses clients.

Le travail hybride, la combinaison du travail à distance et de la présence au bureau, a considérablement augmenté ces dernières années. En France, c’est une réalité pour plus de 30 pour cent de la population active. Selon l’analyste de marché Eurofound, il en va de même pour la Belgique et les Pays-Bas, qui sont en tête en Europe avec respectivement 37 et 51 pour cent de télétravailleurs.

‘Et cette tendance ne s’arrête pas aux frontières nationales’, précise Baptiste Broughton, co-CEO de worklib. ‘Cette année, près de 65 pour cent de nos clients professionnels ont des besoins à l’échelle internationale.’ Grâce à la fusion avec Deskalot, les clients de worklib auront accès dès ce mois-ci à plus de 1.800 espaces de travail flexibles, soit 400 adresses supplémentaires au Benelux. ‘L’accord prévoit également un partenariat stratégique entre worklib et le groupe Partena Professional, afin de développer le marché belge et de proposer de nouveaux services aux clients de Partena Professional’, ajoute encore Broughton.

Doubler le personnel

Dans les mois à venir, worklib entend poursuivre son expansion en Europe et dans le reste du monde. L’entreprise, déjà présente aussi en Espagne et en Suisse, déclare vouloir créer d’ici la fin de 2023 plus de mille espaces de travail supplémentaires dans six pays européens. Début de l’année prochaine, le réseau devrait donc inclure plus de neuf mille postes de travail flexibles.

Worklib occupe aujourd’hui 48 personnes, mais souhaite doubler son personnel d’ici fin 2024.