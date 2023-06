Win a rejoint le groupe NRB

La société Win a officiellement rejoint le groupe NRB (groupe wallon de services informatiques) et devient sa filiale à 100%, annonce Nethys, son ancien propriétaire.

Le closing de l’opération d’apport est intervenu ce mercredi après l’obtention des autorisations des autorités compétentes.

La semaine dernière, l’Autorité belge de la Concurrence a approuvé l’acquisition de Win et de ses filiales Wallonie Data Center et Phenix Data Center par NRB, dont Ethias est l’actionnaire majoritaire. La concentration dans la fourniture de services informatiques et dans la vente de matériel informatique n’a pas soulevé d’opposition, selon l’autorité.

En février dernier, le conseil d’administration d’Enodia (ex-Publifin et maison mère de Nethys) avait rendu un avis conforme unanime favorable sur la cession par Nethys de ses actions détenues dans Win (filiale IT) à NRB pour un montant de quelque 50 millions d’euros. Le conseil d’administration de Nethys avait également validé cette cession.

Cette opération avait été décidée dans le cadre de la réorganisation stratégique des activités de Nethys.