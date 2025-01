Visma s’empare de l’éditeur de logiciels anversois FlowTribe

Le groupe IT scandinave Visma a commencé la nouvelle année sur un nouveau rachat. Cette fois, C’est l’anversoise FlowTribe qui a été absorbée, un éditeur de logiciels couvrant Accounton, AMLCare, Kamigo et Lawren.io.

FlowTribe a été fondée en 2021 par Dominic et Dries Wijnen. A cette époque déjà, ils proposaient avec Lawren.io et Accounton des solutions sur mesure pour les cabinets d’avocats et d’expertise comptable. L’entreprise se concentre sur la transformation de secteurs traditionnels en automatisant les processus répétitifs et administratifs, tels que le traitement des déclarations fiscales des personnes physiques, les processus KYC et les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent.

Fonctionnement autonome

Ce rachat renforcera aussi la collaboration entre Accounton et AdminPulse, qui fait partie du groupe Visma depuis 2021. ‘Une plate-forme est ainsi créée, qui intègre de manière transparente les capacités CRM d’AdminPulse aux flux de travail comptables d’Accounton’, apprend-on.

Les entreprises continueront de garder leur fonctionnement autonome après le rachat et opéreront toujours en tant qu’entités distinctes. Les deux co-fondateurs resteront à bord et continueront de diriger FlowTribe dans les années à venir. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.