Visma engloutit clevergig et l’intègre à Beeple

L’éditeur norvégien de logiciels cloud Visma continue d’enchaîner les rachats. Cette fois, c’est l’entreprise néerlandaise clevergig qui est absorbée, une firme qui aide les agences de travail ad intérim et de placements à organiser leur planning, leur horaire et leur facturation.

Clevergig est notamment active dans les secteurs des soins de santé et de l’enseignement. L’entreprise opérera dorénavant sous la bannière et la direction de la filiale belge de Visma, Beeple, connue pour son outil de planning et de communication éponyme pour les entreprises qui travaillent en pauses. Beeple avait été rachetée en octobre 2022 par Visma dans le but de poursuivre sa croissance au Benelux et d’explorer de nouveaux marchés à l’étranger. En rachetant clevergig, Visma entend renforcer cette ambition de croissance, peut-on lire dans un communiqué de presse.

‘Accélérer la croissance organique’

Alors que Beeple se focalise sur les grandes agences d’intérim aux processus complexes, clevergig vient, elle, en aide aux agences plus petites en mettant en rapport la main d’œuvre temporaire et les freelances avec les services ad-hoc. Beeple occupe aujourd’hui une solide position sur ce marché en Belgique. Il en va de même pour Clevergig, mais aux Pays-Bas.

‘En rachetant clevergig, nous pourrons desservir un nouveau segment du marché et accélérer notre croissance organique dans l’ensemble du Benelux’, déclare Karel Rabaut, Managing Director et co-fondateur de Beeple. ‘C’est ainsi que les équipes de vente et de customer success des deux entreprises fusionneront et échangeront leur savoir-faire, afin de fournir aux clients un service optimal.’