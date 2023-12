Visma absorbe la firme technologique RH belge Syntegro

Visma, spécialisée dans les logiciels d’entreprise, a racheté Syntegro. Cette entreprise technologique RH belge est active depuis seize ans dans le domaine des logiciels de gestion du personnel et propose des solutions de gestion du temps et de planification des effectifs.

Syntegro a été fondée en 2007 par quatre ingénieurs. Conjointement, ils ont développé une solution SaaS flexible pour la gestion des effectifs. Depuis qu’elle a reçu le soutien d’un nouvel actionnaire et d’un nouveau Managing Director il y a cinq ans, Syntegro a connu une croissance rapide. Le nombre d’employés est passé de dix à cinquante, et le chiffre d’affaires a été multiplié par six.

Ambitions de croissance

Aujourd’hui, Syntegro dessert environ 700 clients occupant de 20 à 40.000 employés qui utilisent la technologie au quotidien. Il s’agit principalement de grandes entreprises, puisque 80 pour cent d’entre elles comptent au moins 250 collaborateurs.

En effectuant ce rachat, Visma renforce sa position sur le marché belge des technologies de gestion du personnel, tandis que Syntegro amplifie ses ambitions de croissance sur les marchés néerlandais et européen. Rien ne change pour les clients existants de l’entreprise. L’appellation, les produits et tous les accords sont conservés.