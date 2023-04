Vigor, un spécialiste belge en SAP Business One, change de propriétaire

Le groupe néerlandais Aiden, spécialiste SAP et Mendix et prestataire de services gérés, a absorbé son homologue belge Vigor. Il s’agit là du deuxième rachat de l’entreprise en Belgique, après avoir repris Nessi en février déjà.

Avec l’ajout de Vigor, la branche belge d’Aiden compte à présent plus de cinquante collaborateurs et étend encore son organisation SAP qui dessert le marché intermédiaire. Vigor avait été fondée il y a dix ans par Jeroen Swanborn et s’est constitué une clientèle dans le segment des PME grâce à ses services spécialisés SAP Business One. Lors des derniers prix SAP, l’entreprise avait encore décroché trois des quatre récompenses SAP Business One.

‘Etape naturelle’

‘Le choix de rejoindre Aiden est pour nous une étape naturelle’, déclare Swanborn. ‘Pour rester intéressant tant pour le marché que pour les collaborateurs, il convient tout simplement de croître avec eux. En tant que membre d’une organisation plus grande, nous deviendrons non seulement plus attractifs pour ces acteurs, mais nous pourrons aussi continuer d’investir conjointement dans la connaissance de la gamme SAP en évolution rapide et constituer un one-stop-shop pour la clientèle au Benelux.’

Les solutions de Vigor sont utilisées par plus de nonante PME en Belgique. De plus, l’entreprise dispose d’une gamme de services professionnels et propose SAP Business One en combinaison avec Mari Project spécifiquement pour le secteur de la construction.

Important fer de lance

Au sein de l’organisation belge d’Aiden, Swanborn assumera la fonction de Business Unit Director for SAP Business One. Kris Deroo, l’ex-directeur de Nessi, y sera Managing Director et sera en outre, en qualité de Business Unit Director, en charge des activités S/4HANA d’Aiden en Belgique. Deroo aspire à développer plus avant l’organisation belge via davantage d’acquisitions et une croissance organique.