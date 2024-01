Une société d’investissement belge rachète une plate-forme de recrutement néerlandaise

La société d’investissement belge Strada Partners reprend la néerlandaise Homerun via sa filiale ISH Holding.

Homerun est un Applicant Tracking System (ATS), une plate-forme de placement et de traitement des postes vacants et de gestion des candidats. L’entreprise est dirigée par Willem van Roosmalen. Lui et les autres fondateurs tels que Thomas Moes et Bob Kreefft continueront d’exercer un job de conseiller ou d’employé après le rachat.

Pour Strada Partners, il s’agit du deuxième rachat dans le même segment en peu de temps. En juin en effet, elle avait repris la belge Jobtools, également un Applicant Tracking System.