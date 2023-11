Trois chasseurs de têtes ICT belges fusionnent pour devenir un acteur européen

Hightech Partners Group, Hoffman & Associates et Ataya & Partners vont désormais opérer sous une seule et même appellation. Ces entreprises veulent ainsi rechercher de manière plus large, au niveau européen, les profils ad hoc sur le marché professionnel.

Ces trois entreprises sont principalement actives à Bruxelles, mais elles disposent déjà de filiales dans plusieurs villes européennes. Leur ambition est de devenir ensemble, chacune avec ses spécialités, un acteur européen baptisé HTP Group Holding.

Hightech Partners Group existe depuis 38 ans déjà et se focalise, en tant que chasseur de têtes, sur l’industrie ICT européenne. De son côté, Hoffmann est surtout active dans les domaines de la recherche de cadres, de la gestion d’intérim et des recommandations aux conseils d’administration, et existe depuis 35 ans. Enfin, Ataya & Partners était déjà une composante du HPT Group et propose du support en matière de Digital Governance et Trust.

Grâce à la fusion, les trois deviendront, à les entendre, le principal acteur belge sur le plan de la recherche de cadres et veulent collaborer dans une perspective propre axée sur le talent dans la transformation numérique et professionnelle. Malgré la fusion, elles continueront de travail de manière autonome sous leur propre appellation, tout en recherchant des synergies.