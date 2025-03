Trois candidats au rachat du site de production de BelGaN

Trois candidats se sont fait connaître mercredi soir pour racheter le site de production du fabricant de semi-conducteurs BelGaN, basé à Audenarde, ont indiqué les curateurs à Belga. Deux sont asiatiques, le troisième européen.

Chacune des offres propose une activité économique qui, à terme, offre une perspective d’emploi substantielle, estiment les curateurs. “Il est question d’un délai de trois ans pour atteindre 250 personnes et plus”, selon Me Ali Heerman, qui n’a pas révélé l’identité des candidats.

Le dernier fabricant de semi-conducteurs belge s’était déclaré en faillite en 2024 en raison d’un retour sur investissement trop faible dans la fabrication de puces à base de nitrure de gallium. Pas moins de 440 personnes ont perdu leur emploi, tandis que les actifs de l’entreprise ont été liquidés.

Plus de 80% des appareils de haute technologie ont déjà été vendus. Reste la propriété située sur le Westerring 15, qui faisait l’objet d’un appel d’offres jusque mercredi soir 19h. Les locaux comprennent un bâtiment industriel d’une superficie de plus de 4 hectares abritant deux salles blanches de 700 et 3.657 mètres carrés.

Les offres reçues mercredi répondent aux conditions fixées, notamment un prix minimum et des garanties de paiement spécifiques. La valeur des locaux a été précédemment estimée à environ 20 millions d’euros, mais M. Heerman n’a pas voulu confirmer les montants précis. “Le tribunal doit encore nous autoriser à procéder à une vente privée, mais nous sommes convaincus qu’une décision sera bientôt prise.”

En fonction du candidat choisi, la production pourrait reprendre sur le site d’Audenaarde. Si le tribunal autorise la vente, celle-ci devrait être conclue courant avril.