Sweepatic rachetée par Outpost24

Le firme louvaniste de sécurité Sweepatic passe entre des mains suédoises.

Sweepatic se focalise sur ce qu’on appelle l’‘external attack surface management’ (EASM). Cela permet aux clients de disposer d’une vue d’ensemble des surfaces d’attaque interne et externe de leur entreprise. La firme est dirigée par Chris De Hous, qui l’avait rejointe en 2019 en tant que COO.

De son côté, Outpost 24 est spécialisée dans la gestion des cyber-risques couvrant entre autres la gestion des vulnérabilités, les tests de sécurisation des applications, les renseignements sur les menaces, et la gestion des accès. Elle est active dans plus de 65 pays et compte plus de 2.500 clients.

‘Comme l’EASM est de plus en plus intégré à la gestion de l’exposition aux menaces, nous améliorons ainsi notre plate-forme, afin de satisfaire aux exigences de nos clients qui ont besoin d’une visibilité à 360 degrés’, déclare Karl Thedéen, CEO d’Outpost, dans un communiqué. La connaissance et les compétences de Sweepatic devront donc renforcer et étendre davantage l’offre du repreneur.



En 2021, Sweepatic avait encore levé 2,8 millions d’euros auprès de la néerlandaise TIIN Capital, de l’allemande eCapital Entrepreneurial Partners et de la société belge d’investissement PMC. L’année dernière, l’entreprise avait été l’une des nominées aux Data News Awards en tant que Belgian Tech Startup of the Year.