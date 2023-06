Stepco rejoint le Trustteam Group

Le fournisseur belge de services IT gérés Trustteam Group rachète son homologue néerlandais Stepco. Le groupe courtraisien dispose ainsi à présent de filiales dans l’ensemble du Benelux, ainsi qu’en France et en Roumanie.

‘En accueillant Stepco, nous renforçons notre expertise et la qualité de nos services dans les domaines de la cybersécurité et du développement cloud’, déclare Pieter Spiesschaert, CEO de Trustteam Group. Selon lui, Stepco a ces dernières années ‘acquis une position évidente de prestataire de services IT gérés pour les petites et moyennes entreprises dans le Sud des Pays-Bas’.

La fusion de Trustteam Group et de Stepco engendrera un chiffre d’affaires combiné de plus de 120 millions d’euros avec quasiment 500 employés répartis dans cinq pays. Cela comprend aussi le récent rachat de System Solutions au Luxembourg, dont on attend encore, il est vrai, l’approbation finale par le régulateur financier luxembourgeois (CSSF).

Le rachat de Stepco est la quatrième transaction du genre depuis l’investissement effectué par Rivean Capital en juillet 2022. ‘Cela souligne bien la stratégie du groupe de vouloir devenir un leader sur le marché des services IT gérés ciblant les petites et moyennes entreprises au Benelux et en France’, apprend-on.