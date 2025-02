Sophos finalise le rachat de Secureworks

La firme de cybersécurité Sophos a entériné le rachat de son homologue du secteur, Secureworks. La transaction effectuée entièrement en espèces valorise Secureworks à quelque 859 millions de dollars, soit 832 millions d’euros environ.

Avec cette acquisition, Sophos renforce sa position de fournisseur de services de cybersécurité de type Managed Detection & Response (MDR). ‘L’intégration de Secureworks ajoutera des solutions de sécurité bout à bout encore plus solides à notre gamme de services et de produits, dont Identity Threat Detection and Response (ITDR), next-gen SIEM et Managed Risk, le tout sur une plate-forme unique et ouverte’, explique Joe Levy, CEO de Sophos.

IA intégrée

Selon Levy, le marché commence clairement à ‘adopter le MDR comme un moyen de produire des résultats positifs en matière de cybersécurité’. Cela génère une croissance rapide dans cette catégorie, où Sophos tente de se différencier avec ‘des compétences très matures en matière de détection de rançongiciels, d’analyse de maliciels, et de gestion des lanceurs de menaces’. Levy: ‘Cette protection sera encore renforcée par l’IA résidente de Sophos, qui sera intégrée à notre sécurité MDR, endpoints, réseau, e-mail et cloud.’

A court terme, Sophos et Secureworks continueront de collaborer avec leurs partenaires du canal, MSP et MSSP pour distribuer les services et technologies de sécurité existants. Et les équipes de vente et de service à la clientèle des deux entreprises soutiendront encore et toujours les clients existants.