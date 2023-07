Schneider Electric s’empare de la française EcoAct

La multinationale en énergie Schneider Electric va racheter EcoAct. Cette entreprise française supporte les clients dans leur transition vers une gestion d’activité neutre en carbone au moyen de conseils et de compensations au CO2.

EcoAct fut créée en 2006 et appartenait jusqu’à présent à Atos Group. Selon les termes du rachat, le personnel d’EcoAct rejoindra la division Sustainability Business de Schneider Electric. Les solutions d’EcoAct viendront compléter la gamme de Schneider Electric, qui est surtout spécialisée en automatisation et gestion énergétique numérique.

‘La lutte contre le changement climatique représente l’un des plus urgents problèmes de notre époque, mais nous savons aussi que les solutions peuvent s’avérer complexes pour les entreprises”, déclare Steve Wilhite, en charge du département Sustainability Business chez Schneider, dans un communiqué de presse. ‘En combinant nos forces à celles d’EcoAct, nous pourrons approfondir notre capacité à faire face à la demande croissante de conseils de la part de nos clients en vue de stimuler l’action et l’impact dans de nouveaux domaines de services et dans des zones géographiques élargies.’

En collaboration avec Dutch IT Channel.