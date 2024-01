Realo rachetée par Immoweb

Realo, la plate-forme de données immobilières de Lorenz Bogaert et Toon Coppens, est rachetée par Immoweb.

Selon le journal De Tijd, l’entreprise gantoise passe ainsi entre les mains du plus grand site immobilier de notre pays, qui fait lui-même partie d’Aviv, propriété du géant allemand des médias Axel Springer.

Realo a débuté en 2014 et souhaitait changer complètement le monde de l’immobilier en ligne. L’entreprise s’est concentrée sur des données provenant de sources publiques et a donc pu fournir une estimation de n’importe quelle habitation, mais aussi le profil social des habitants du quartier, ce qui a aussi rendu le site quelque peu controversé.

Même si le site prétendait avoir un million de sessions par mois deux ans plus tard, cela s’est avéré insuffisant pour réussir. De Tijd a examiné les comptes annuels et a constaté que l’entreprise n’avait jamais enregistré de bénéfice sauf en 2020. En 2022, la perte fut de 150.000 euros, et même de 3,3 millions d’euros l’année précédente.