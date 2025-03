Proximus conclut la vente de ses centres de données à Datacenter United

Proximus annonce la finalisation de la vente de ses activités de centres de données à Datacenter United.

Le groupe de télécommunications avait annoncé cette vente de 128 millions d’euros en octobre. L’acheteur est la société belge Datacenter United. Cette société est en partie détenue par l’investisseur en infrastructure anversois TINC et, après la transaction, par un autre investisseur en infrastructure, Cordiant.

La vente porte sur quatre centres de données répartis sur trois sites (Evere, Mechelen et Machelen), y compris les biens immobiliers à Evere et Mechelen. Le nombre de centres de données de Datacenter United passe ainsi de neuf à treize, mais sa capacité absolue fait plus que doubler.