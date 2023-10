Prodware poursuit son extension au Benelux en rachetant Protinus

Le groupe français Prodware, facilitateur de transformations numériques, a racheté la firme néerlandaise Protinus. L’entreprise renforce ainsi sa position sur le marché européen, notamment au Benelux, où elle a étendu ses activités au début de cette année déjà avec la reprise de Westpole Benelux.

Protinus est un fournisseur de matériel IT, de logiciels et de services pour le secteur public aux Pays-Bas. L’entreprise a généré plus de 295 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022. Protinus est particulièrement spécialisée dans les services aux organisations comptant plus de cinq mille postes de travail, notamment les gouvernements centraux et locaux, les soins de santé et l’éducation.

Prodware est un groupe français comptant environ 1.400 collaborateurs dans quatorze pays, dont une trentaine actifs dans les filiales belges de Kontich et Waterloo. L’entreprise se concentre sur les services de transformation numérique, plus précisément sur la mise en œuvre de solutions ERP et CRM.

‘Protinus est complémentaire des autres filiales du groupe Prodware’, précise Alain Conrard, CEO du groupe. ‘L’entreprise créera une valeur ajoutée substantielle pour toutes les parties prenantes et renforcera notre position d’acteur-clé de la transformation numérique en Europe.’

Westpole

En mars déjà, Prodware avait racheté Westpole dans le Belux, un fournisseur de services IT et de solutions hybrides pour la transformation numérique. Cette entreprise a continué d’opérer en tant qu’entité distincte disposant de bureaux à Vilvorde, Mont-Saint-Guibert et Windhof (Luxembourg).