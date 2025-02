‘Pokémon Go pourrait être revendu’

L’entreprise américaine de logiciels Niantic, à l’origine notamment du célèbre jeu Pokémon Go, est sur le point de vendre ses actifs de jeux vidéo au concepteur de jeux vidéo saoudien Scopely. Voilà ce que des initiés ont révélé à l’agence de presse Bloomberg.

L’accord porterait sur un montant de 3,5 milliards de dollars, soit environ 3,3 milliards d’euros, selon Bloomberg et devrait être annoncé dans les semaines à venir.

Les sources de l’agence de presse indiquent cependant que l’accord n’est pas encore chose faite. Si le projet se concrétise, Pokémon Go entre autres finirait entre les mains de Scopely. Ce jeu AR est devenu un succès mondial après son lancement en 2016. Il permet aux joueurs d’attraper et de combattre des Pokémons, tout en déambulant dans les rues. Il s’agit de l’appli de réalité augmentée la plus téléchargée et la plus rentable de tous les temps, selon Niantic. Cette technologie ajoute des images numériques aux images réelles via les appareils photo des joueurs.

Années d’analyse

Niantic, une filiale de Google, a du mal à maintenir le succès de Pokémon Go et à faire en sorte que d’autres jeux connaissent le même succès. L’entreprise a supprimé 8 pour cent de ses effectifs en 2022 et a interrompu le développement d’un certain nombre de projets. Harry Potter: Wizards Unite a ainsi été abandonné cette année-là. Le jeu de réalité augmentée basé sur la populaire série Harry Potter avait été lancé en 2019.

La vente de ses jeux pourrait marquer une nouvelle étape pour Niantic dans sa démarche de création de cartes numériques pour l’IA. A la fin de l’année dernière, l’entreprise avait annoncé qu’elle souhaitait exploiter les années d’analyse effectuées par les joueurs de leur environnement pour un système de navigation.