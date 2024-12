Nvidia finalise le rachat de Run:ai 

Nvidia en a terminé avec l’acquisition de l’entreprise israélienne Run:ai. Plus tôt ce mois-ci, l’Europe avait donné son feu vert à ce rachat, et les Etats-Unis font à présent de même.

Run:ai a été rachetée par Nvidia pour 700 millions de dollars en avril de cette année. L’entreprise se concentre sur un logiciel d’orchestration GPU basé sur Kubernetes et doit de ce fait utiliser efficacement des clusters de puces graphiques. Voilà qui devrait aider à la formation de grands éléments d’IA via une infrastructure partagée. La firme collabore avec Nvidia depuis 2020 et est dirigée par son co-fondateur Omri Geller.

Ce rachat était soumis à l’approbation des autorités de la concurrence tant européenne qu’américaine. Celles-ci craignaient que l’acquisition donne à Nvidia davantage de contrôle sur le marché du développement de l’IA avec des puces graphiques, où elle est aujourd’hui déjà le leader absolu.

L’UE avait donné son feu vert à l’accord à la mi-décembre en estimant qu’il n’y avait aucun risque pour la concurrence. Le 30 décembre, la Justice américaine a également approuvé le rachat, ce qui lève tous les obstacles réglementaires.

Run:ai ne recourt actuellement qu’à des puces de Nvidia, mais la firme avait précédemment déjà annoncé qu’elle rendrait son logiciel open source. Ce dernier peut également être utilisé différemment, éventuellement avec des puces d’autres acteurs.