NGIS, spécialiste des solutions sans fil, rejoint Telenco Group

NGIS, spécialisée dans les solutions sans fil et active au Benelux et en France, fait désormais partie de Telenco Group. Ce groupe international fournit, entre autres, des réseaux en fil de cuivre et des connexions en fibre optique pour les applications FTTH.

Pour NGIS, ce rachat signifie une extension de son portefeuille par une gamme complète de solutions câblées pour la mise en œuvre de réseaux FTTx. La complémentarité de NGIS et Telenco s’était déjà exprimée lors d’une collaboration sur le premier projet pilote 5G indoor pour Orange Belgique (basé sur un câble optique ‘hybride’).

Solutions de connectivité

Au fil des années, Telenco Group a étendu son expertise à d’autres segments de marché, tels que les centres de données et les réseaux mobiles. Le groupe propose des solutions de connectivité aux opérateurs, installateurs et intégrateurs dans les secteurs des télécoms et de l’IT. Telenco possède des filiales en Europe, en Amérique latine et en Afrique et dessert des clients dans plus de septante pays avec 650 employés.

NGIS fournit des solutions sur mesure pour la couverture d’espaces confinés. Son domaine d’expertise comprend tous les types de réseaux mobiles, allant des réseaux 2G/3G/4G/5G et 5G privés, en passant par les réseaux TETRA, jusqu’aux réseaux de communication critiques sur le plan professionnel.