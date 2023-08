L’Europe va enquêter sur le rachat de Figma par Adobe

La Commission européenne a confirmé qu’elle allait mener une enquête approfondie sur l’opération de rachat d’un montant de quelque 20 milliards d’euros.

Le géant des logiciels Adobe avait en septembre de l’année dernière racheté la plate-forme de webdesign Figma. Celle-ci est spécialisée dans les outils de développement web et est utilisée par Airbnb, Google, Spotify et Netflix notamment. Dès la première annonce, la transaction suscita cependant pas mal de critiques, entre autres de la part des utilisateurs de Figma.

Mais les différents régulateurs se préoccupent eux aussi de la diminution de la concurrence allant de pair avec le rachat. Après que le régulateur britannique ait lancé une enquête et que la Justice américaine ait intenté un procès antitrust, on pressentait depuis un certain temps déjà que la Commission européenne voulait également examiner les conséquences profondes du rachat. Les deux entreprises sont en effet d’importants fournisseurs sur le marché des logiciels de conception pour les actifs numériques par exemple, et la Commission signale qu’il pourrait y avoir un risque que l’accord de rachat réduise la concurrence sur ce marché.