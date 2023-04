L’entreprise à l’initiative d’Angry Birds rachetée

Le géant japonais du jeu Sega a émis une offre sur Rovio, l’entreprise finnoise à l’initiative des jeux Angry Birds.

Voilà ce que révèle The Wall Street Journal. Les deux firmes ont entre-temps sorti un communiqué de presse, dans lequel elles annoncent le rachat pour un montant de 706 millions d’euros. Sega, qui fait partie du plus grand groupe Sega Sammy Holdings, rachète toutes les actions de l’entreprise finlandaise. L’accord devrait être finalisé d’ici la fin de l’année

Rovio, un éditeur spécialisé dans les jeux mobiles, est depuis quelque temps ouvert à un rachat. Ces dernières années, le studio finnois a déjà eu des contacts avec la firme israélienne Playtika (qui aurait émis une offre de 738 millions de dollars), ainsi qu’avec la chinoise Tencent (qui aurait en 2017 proposé trois milliards de dollars). En février de cette année, Rovio a initié une enquête stratégique en quête d’un nouveau repreneur potentiel. L’entreprise l’aurait donc trouvé avec Sega.

Angry Birds est la franchise la plus connue de Rovio. Le premier jeu apparut en 2009 déjà et connut son plus grand succès au début des années 2010. Entre-temps, il y eut plusieurs suites et spin-off du jeu. En 2016, c’est un film d’animation qui est sorti, The Angry Birds Movie, qui, suite à son succès, eut un successeur en 2019. En février, Rovio retira le jeu original (gratuit) du magasin d’applis, parce qu’il pourrait constituer un obstacle pour les versions plus récentes.