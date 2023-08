Le régulateur britannique de la concurrence veut une décision à propos du rachat d’Activision pour fin août

L’autorité britannique en charge de la concurrence aspire à ce que d’ici le 29 août soit prise une décision définitive quant au rachat d’Activision Blizzard – l’éditeur de jeux tels que Call of Duty et World of Warcraft – par Microsoft. La Competition and Markets Authority (CMA) a appelé quiconque qui souhaite réagir, à le faire pour le 4 août au plus tard.

Plus tôt cette année, la CMA avait bloqué la reprise d’Activision Blizzard par Microsoft pour un montant supérieur à 68 milliards de dollars. Selon le régulateur britannique, la combinaison des deux entreprises deviendrait trop puissante sur le marché des jeux dans le nuage. La date-butoir pour le rachat avait été repoussée à la mi-octobre.

La Commission européenne avait marqué son accord en mai. Elle était certes elle aussi préoccupée de la concurrence restante dans le secteur des jeux dans le nuage, mais elle accorda néanmoins son feu vert, parce que Microsoft avait promis que les jeux d’Activision Blizzard resteraient largement disponibles au cours des dix prochaines années par le biais de plates-formes alternatives.