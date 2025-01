Le prestataire de services RH Partena absorbe HRlinkIT

Partena Professional rachète son collègue du secteur HRlinkIT. Voilà ce qu’ont annoncé les deux prestataires de services RH ce lundi matin. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.

HRlinkIT utilise l’automatisation, l’intégration, la numérisation et l’IA pour rendre les processus RH plus efficients. L’entreprise compte plus de 200 sociétés RH dans son portefeuille. Elle fera dorénavant partie de Partena, mais continuera néanmoins à suivre son propre cap, apprend-on. L’équipe actuelle reste à bord, avec le fondateur et CEO Wim Van Meerbeeck à la barre.

‘Le rachat par Partena Professional nous offre une opportunité unique de poursuivre notre croissance en tant que partenaire technologique numérique des prestataires de services RH européens’, affirme Van Meerbeeck.

‘Complément logique’

En 2023, Partena Professional avait également repris son homologue du secteur Easypay. Le rachat de HRlinkIT devrait encore renforcer cette croissance. ‘Les solutions numériques de HRlinkIT constituent un complément logique de nos services’, déclare Roeland Van Dessel, CEO de Partena Professional.

Partena réalise actuellement un chiffre d’affaires annuel de 300 millions d’euros et occupe quelque 2.300 collaborateurs. Elle compte 135.000 indépendants et 81.000 entreprises comme clients.