Le prestataire de services IT Savaco s’empare du fournisseur cloud Techne

L’entreprise Techne de Roosdaal fait désormais partie du groupe Savaco. Pour le prestataire de services IT courtraisien, c’est déjà la sixième extension en l’espace de trois ans. Entre-temps, le chiffre d’affaires de Savaco dépasse les 60 millions d’euros, et l’entreprise approche le cap des 300 collaborateurs.

Avec ce tout récent rachat, Savaco entend élargir encore sa gamme et du coup accroître son empreinte régionale en Flandre. ‘Nous sommes convaincus que nous pourrons encore mieux aider tant les clients de Techne que ceux de Savaco à relever leurs défis numériques’, déclare le co-fondateur et CEO de Savaco, Rik Vandemoortele.

Savaco, créée en 1991 par Carl Sabbe et Rik Vandemoortele, accompagne les entreprises et organisations tout au long de leur trajet de transformation numérique. Après l’arrivée d’AAC Capital début 2018, il y eut les fusions avec l’intégrateur cloud IT-Care, avec la gantoise Atri Services, le spécialiste en CRM Thrives, le spécialiste en cybersécurité TrueGEN et, tout récemment, en mai, avec l’intégrateur software Asci.

Complémentarité

Walter Van Hecke, le fondateur de Techne, insiste pour sa part sur la complémentarité des deux entreprises: ‘Nous sommes focalisés depuis quasiment vingt ans sur la fourniture de solutions logicielles et matérielles à la mesure du client. Au bout d’un intensif trajet d’échange d’informations, de discussions et de recherches, nous avons trouvé en Savaco le partenaire idéal pour poursuivre notre croissance dans le futur.’

Suite à ce rachat, les clients de Techne auront accès à la gamme assez étendue de Savaco dans les domaines de la cybersécurité et des applications telles que Microsoft 365, Dynamics 365 Customer Engagement, Enterprise Service Management et Data Analytics. A l’inverse, les clients de Savaco pourront désormais faire appel à l’expertise des nouveaux collègues sur le plan du support IT et de la connaissance spécifique du secteur.

La base existante de Techne a Roosdaal sera maintenue. Walter Van Hecke de Techne restera à bord en tant qu’administrateur et gardera la gestion au quotidien.