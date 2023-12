Le groupe français Inetum franchit la Manche pour absorber Unifii

Inetum rachète Unifii, un partenaire d’élite de ServiceNow au Royaume-Uni et en Irlande. Grâce à ce rachat, le groupe français ambitionne de renforcer sa présence outre-Manche et par la même occasion de devenir un partenaire européen de premier plan pour ServiceNow.

Une fois l’intégration effectuée, Inetum affirme qu’il disposera de près de 500 experts ServiceNow en Europe et de plus de 2.000 certifications. Le groupe propose une gamme complète de services et de solutions de transformation d’entreprise sur la plate-forme ServiceNow dans des pays comme l’Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, ainsi que sur quelques marchés d’Europe de l’Est. Inetum s’appuie sur des possibilités offshore en Inde.

Besoins croissants

Selon le CEO Jacques Pommeraud, ce rachat constitue une étape importante dans la stratégie de croissance d’Inetum: ‘Nous sommes satisfaits de l’acquisition d’Unifii, qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à devenir le partenaire numéro un de ServiceNow en Europe et à répondre aux besoins croissants de nos clients.’

Le groupe Inetum est présent dans plus de 27 pays, occupe près de 28.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2022.