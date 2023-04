Le fournisseur IT Trustteam s’empare de System Solutions

Le fournisseur IT courtraisien Trustteam absorbe System Solutions, un prestataire polyvalent de services ICT possédant des bureaux au Luxembourg, en France et en Belgique. La transaction doit toutefois encore être approuvée par le contrôleur financier luxembourgeois (CSSF).

Depuis l’investissement de Rivean Capital (juillet 2022), System Solutions est le troisième rachat de Trustteam. Ce rachat s’inscrit dans la stratégie du groupe à renforcer sa position en Wallonie et dans le nord-est de la France. Chez nos voisins, l’entreprise dispose de filiales à Colmar, Nancy, Chaumont et Epinal. Chez nous, ses filiales sont situées à Courtrai, Nazareth, Heusden-Zolder, Tournai et Wavre.

System Solutions a été fondée en 1996 par Robert Roux et réalise un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros avec une centaine de collaborateurs. System Solutions fournit des services IT à des secteurs et entreprises variés, dont le secteur financier. Dans ce cadre, l’entreprise a obtenu un certificat PSF de Niveau 1 de la part du contrôleur luxembourgeois CSSF.

Besoins en évolution

‘La combinaison avec System Solutions représente une étape importante pour nous’, déclare Pieter Spiesschaert, CEO de Trustteam Group. ‘Conjointement, nous pourrons proposer à nos clients une gamme encore plus large de services, incluant des solutions qui répondent aux besoins du marché en évolution constante.’ Les entreprises enregistreront ensemble un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et occuperont quasiment 400 personnes.

Le fondateur de Trustteam, Stijn Vandeputte, continuera, en tant que membre du conseil d’administration, de supporter activement la croissance du groupe.