Le fabricant d’imprimantes Xerox s’empare de son homologue Lexmark

Le fabricant américain de copieurs et d’imprimantes Xerox a conclu un accord à propos du rachat de son homologue du secteur Lexmark. La transaction porte sur un montant d’1,5 milliard de dollars (1,44 milliard d’euros).

Lexmark est rachetée à un consortium d’investisseurs asiatiques composé de Ninestar, PAG Asia Capital et Shanghai Shouda Investment Center. Xerox reprend également les dettes de Lexmark, dont l’ampleur n’a pas été révélée.

Pour financer ce rachat, Xerox réduira son dividende annuel d’1 dollar à 50 cents par action, comme l’indique un communiqué de l’entreprise. Lexmark, qui avait été scindée du géant technologique américain IBM en 1991, est actuellement déjà partenaire et fournisseur de Xerox.

Le rachat doit encore recevoir l’approbation des régulateurs américain et chinois. On s’attend à ce que l’accord soit finalisé au second semestre 2025. Après l’annonce de l’opération, l’action Xerox a grimpé de plus de 6 pour cent à la bourse technologique Nasdaq de New York.