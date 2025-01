Le dernier rachat de team.blue devrait rendre les applis et les sites conformes aux règles de confidentialité 

team.blue rachète l’entreprise néerlandaise CookieFirst via sa filiale italienne iubenda. Voilà qui devrait aider les entreprises à faire face à la législation internationale sur la protection de la vie privée.

CookieFirst existe depuis 2019 et a été fondée par les frères néerlandais Kees et Tom van den Bos. L’entreprise fournit des outils de gestion de consentement (‘consent management tools’) pour applis et sites web en Europe et en Amérique du Nord. Il s’agit entre autres de bannières demandant une autorisation, de ‘cookie policy generators’ ou de ‘cookie scanning’. L’entreprise fournit principalement des services aux agences numériques et aux revendeurs.

Le rachat ne s’effectue pas directement par team.blue, mais via iubenda. Cette entreprise italienne a été rachetée par le groupe d’hébergement belgo-néerlandais en 2022 et se concentre sur les outils de confidentialité et de conformité. C’est dans cette optique que iubenda reprend donc CookieFirst, un concurrent du secteur.