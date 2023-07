L’appli populaire Kahoot! passe entre des mains principalement américaines

La firme Kahoot! établie à Oslo change de propriétaire. Des investisseurs regroupant General Atlantic FT et Goldman Sachs notamment libèrent en effet 1,72 milliard de dollars, soit quelque 1,5 milliard d’euros, pour la racheter.

Il s’agit là d’une offre de rachat spontanée en cash qui a été acceptée par le conseil d’administration de Kahoot!. L’offre est l’apanage d’acteurs ‘equity’ privés connus tels que Goldman Sachs Asset Management, General Atlantic FT – qui s’était déjà rachetée partiellement l’année dernière chez Kahoot! -, KIRKBI Invest – une composante de LEGO Group – et Glitrafjord AS notamment. L’offre valorise Kahoot! à 1,5 milliard d’euros après conversion. La transaction devrait être entérinée durant le second semestre de cette année. Après le rachat, Kahoot! devrait continuer d’opérer comme une entreprise privée séparée dans les années à venir.

Apprendre en s’amusant

Kahoot! est une plate-forme d’apprentissage créée en 2013 et consacrée à ce qu’on appelle la gamification: apprendre en s’amusant au moyen de quiz interactifs entre autres, comme font pas mal d’écoles dans notre pays aussi. Ces dernières années, Kahoot! voulait elle-même effectuer des emplettes et tentait de plus en plus de faire son entrée sur le marché professionnel. Entre-temps, 97% des entreprises du Fortune 500 utiliseraient son logiciel, selon Kahoot!: pour recycler par exemple leurs employés ou pour accroître leur implication en interne.

‘La mission de Kahoot! est de rendre l’apprentissage ludique. Notre gamme de solutions génère annuellement des milliards d’interactions d’apprentissage, qui convergent en raison d’innovations permanentes au niveau des produits, et d’une équipe ayant l’ambition de mettre des moments d’apprentissage magiques à la portée de tout un chacun’, déclare Eilert Hanoa, CEO de Kahoot!, dans un bref communiqué de presse.